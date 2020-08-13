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Грузовик перевернулся на проспекте Генерала Дорохова в Москве 

ТАСС и ещё 2 58 минут назад
Грузовик перевернулся на проспекте в Москве
Фото: РИА Новости
Движение по проспекту Генерала Дорохова на западе Москвы от МКАД в сторону центра затруднено из-за перевернувшегося грузовика. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"На проспекте Генерала Дорохова, 38 перевернулся грузовик. Предварительно, в ДТП есть пострадавшие. Детали выясняются", — говорится в публикации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЦОДД, движение по проспекту от МКАД в центр города осуществляется по крайней левой полосе, три другие перекрыты из-за дорожной аварии.
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