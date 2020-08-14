Злостных автохулиганов предложили лишать прав 

Штрафы за мелкое хулиганство могут увеличить, если оно было совершено повторно, а злостных нарушителей, которые привлекаются более двух раз, планируют лишать водительских прав за хулиганство с использованием автомобиля. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме , сообщила РИА Новости автор инициативы, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина

Депутат пояснила, что в настоящее время ответственность за повторное мелкое хулиганство наступает только за такие действия в интернете, в том числе, в отношении власти.

"Мы же предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект мы уже начали готовить с коллегами-юристами… Считаю, что нужно внести изменения в ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", которые будут предполагать введение крупных штрафов за любое мелкое хулиганство, совершенное повторно", — сказала Вторыгина.

Она подчеркнула, что если нарушитель является злостным, то есть привлекался по аналогичным случаям более двух раз, то перечень возможных наказаний должен быть расширен, в том числе вплоть до лишения права управления транспортным средством, если хулиганство было совершено с его использованием.

Идея разработки такого законопроекта появилась у парламентария после случая во Владивостоке, когда водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, которое затем выложили в интернет.

Инцидент во Владивостоке произошел 26 июня, когда выпало свыше месячной нормы осадков. В городе затопило дороги, на одном участке сошел сель. На видео, снятом из салона Lexus, видно, как водитель иномарки, на скорости проезжая затопленный перекресток, обливает грязной водой проходящих людей и комментирует: "Бесплатная мойка… (лиц)".

В соцсетях сообщали, что автор выходки выложил видео своей выходки у себя в Instagram, позднее видео удалили. На него составили протокол по статье "Мелкое хулиганство", суд оштрафовал его на 80 тысяч рублей.

В полиции уточнили, что молодой человек принес извинения жителям Приморского края, записав видеообращение в своем Instagram-аккаунте. Также в УМВД сообщили, что в мае прошлого года этот юноша уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за размещенной в соцсетях видеозаписи. Парень тогда перегородил своей машиной выход из подъезда жилого дома в центре города во время празднования Дня Победы, его оштрафовали.

"Этот случай бытового хамства, на мой взгляд, нельзя оставлять без внимания. Хулиган, оскорбивший человеческое достоинство прохожих, не только не чувствовал своей вины, но и гордился своим поступком, подчёркивая, что его не волнует мнение осуждающих", — сказала Вторыгина, комментируя ситуацию, когда водитель облил грязной водой пешеходов.

Депутат подчеркнула, что ей неизвестны мотивы данного поступка и причины "откровенного презрения" водителя к окружающим, но они в любом случае не могут служить оправданием.