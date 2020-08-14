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Пьяный водитель сбил игравших у дома детей в Крыму 

Свободная пресса и ещё 10 2 часа назад
Жертвами страшного ЧП в Крыму стали игравшие дети
Фото: РИА Новости
В Крыму по подозрению в наезде на трех девочек задержан 34-летний житель Джанкойского района. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по региону.
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Дорожная трагедия произошла вечером 13 августа в селе Новосельцево. По данным следствия, водитель автомобиля ВАЗ-210774, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, вылетел с дороги и сбил трех детей, которые играли около жилого дома (фото).

«В результате 4-летняя девочка скончалась на месте. 10-летняя и 2-летняя девочки получили гематомы и ссадины. Их родители сразу после ДТП доставили детей в больницу для оказания медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый вину признал, решается вопрос о его аресте. Установлено, что мужчина не имел при себе водительского удостоверения, так как в 2016 году был лишен права управления сроком на 18 месяцев.
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