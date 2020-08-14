В Крыму пьяный водитель сбил группу детей 

Министерство внутренних дел по Республике Крым проводит проверку по факту наезда на группу детей автомобиля ВАЗ , в результате которого погибла четырехлетняя девочка, еще две травмированы, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе МВД.

ДТП произошло 13 августа в 19:30 мск в Джанкойском районе. Ранее об аварии не сообщалось.

В селе Новосельцево водитель автомобиля "ВАЗ-210740" 1986 года рождения, двигаясь со стороны полевой автодороги Светлое — Новосельцево в направлении дороги Азовское — Любимовка наехал на насыпь грунта, а затем выехал на тротуар, где сбил трех детей (2010, 2016 и 2018 годов рождения). В результате ДТП четырехлетняя девочка погибла, еще две девочки получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

"Сотрудниками полиции установлено, что водитель не имел при себе водительского удостоверения, в 2016 году Джанкойским районный судом был лишен права управления сроком на 18 месяцев. По факту нахождения на проезжей части дороги препятствия в виде насыпи грунта вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.33 КоАП РФ", — говорится в сообщении.

Также установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.