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Движение на МКАД в районе Ярославского шоссе ограничено из-за ДТП 

Москва24 и ещё 11 4 часа назад
ДТП ограничило движение на МКАД
Фото: РИА Новости
Движение на МКАД в районе Ярославского шоссе частично перекрыто из-за аварии, сообщает столичный департамент транспорта в телеграм-канале.

"На внутренней стороне 92 км МКАД (в районе Ярославского шоссе) произошло ДТП — перевернулся автомобиль", — говорится в сообщении. В Дептрансе уточнили, что в результате случившегося есть пострадавшие.

Движение перекрыто по левому ряду, затор растянулся на 4 километра.
Днем ранее случилось ДТП с "Газелью" и легковушкой. Машины столкнулись на МКАД, первая перевернулась. Пострадавшего пассажира госпитализировали.
На этой неделе в Одинцовском районе столкнулись четыре автомобиля, в том числе грузовик и машина скорой помощи. Травмы получили ее водитель и фельдшер, а также водитель ВАЗ-2115.
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