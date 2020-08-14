Победила рак и погибла: трагедия 15-летней россиянки

Несовершеннолетняя жительница села Кочубеевского Ставропольского края, вылечившаяся от онкологического заболевания, погибла в результате ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Некоторое время назад 15-летняя Софья Сидорченко заболела раком, а некоторое время спустя выздоровела. Вчера 16-летний Алексей Гуденко сбил ее на автомобиле, в результате чего она скончалась. На видеозаписи, которую опубликовал «Мэш», запечатлен момент аварии.

Также на ней видно, как Гуденко хватается за голову при виде тела Сидорченко, а затем убегает. Кроме того, на ролике запечатлены десятки людей, которые минувшим вечером собрались у отдела местной полиции и потребовали справедливо наказать подростка, совершившего ДТП.

«Маму девочки вечером увезли в больницу. Она попала в реанимацию в тяжелом состоянии после страшной новости о любимой дочери», — сообщил «Мэш».