Инспектора ГИБДД протащили 700 м по асфальту

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Инспектора ГИБДД в Петербурге протащили 700 метров по асфальту за машиной 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Мужчина в Санкт-Петербурге сбил инспектора ГИБДД, а затем протащил полицейского за автомобилем, проехав так около 700 метров.
Об инциденте сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Утром 15 августа наряд ДПС остановил автомобиль BMW 730 на набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе. Правоохранители заметили, что номера на машине были архивные. Когда у 39-летнего водителя проверяли документы, пассажир сел за руль и завёл автомобиль. 38-летний лейтенант полиции попытался помешать движению машины, но мужчина за рулём наехал на него, затем зажал руку инспектора стеклом водительской двери и протащил его по асфальту на 700 метров.
Полицейский выжил и сейчас находится в удовлетворительном состоянии, сразу после инцидента ему потребовалась помощь врачей. Машину позже нашли брошенной на улице Степана Разина. Полиция выставила засаду и вскоре за автомобилем вернулся мужчина, который травмировал инспектора, после чего его задержали. Он оказался 36-летним уроженцем Архангельской области, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. Задержали и водителя, который также был ранее судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков. По предварительным данным, оба мужчины были под воздействием наркотических веществ в момент инцидента.
Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
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ДТП , Видео , BMW , ГИБДД , МВД
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