Найдены доказательства невиновности Ефремова

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Пашаев заявил о наличии доказательств невиновности Ефремова 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил отказ артиста от признания вины, заявив, что обнаружил доказательства его невиновности.
Пашаев заявил, что «протокол допроса, в ходе которого Ефремов полностью признал вину, был составлен 17 июня», а 22 июня он «получил доказательства его непричастности, обсудил это с ним». И после он отказался от признания, передает ТАСС.
Адвокат добавил, что вначале артист признал вину, так как был в шоке.
Напомним, СМИ опубликовали протокол допроса, на котором актер признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписались Ефремов и Пашаев.
Согласно протоколу допроса, актер полностью признал вину в ДТП и раскаивался в содеянном. На этом же допросе Ефремов выражал желание загладить причиненный вред потерпевшим в полном объеме. Актер заявил, что переживает из-за смерти Сергея Захарова, его мучают душевные и нравственные переживания, из-за которых возникли головные боли.

«Пашаев, прописывая данный протокол, согласился с признанием Ефремова», — пояснил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что от признания вины актер отказался, когда ему предъявляли обвинение в окончательной редакции по завершении следственных действий. Однако в суде Ефремов говорил, что не признает вину, так как «ничего не помнит».
Протокол есть в материалах дела, сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.
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ДТП , Видео , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , МВД , ИТАР-ТАСС
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