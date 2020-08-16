Раскрыто состояние дочери Высоцкой после страшного ДТП

Знаменитая российская актриса театра и кино, а также телеведущая Юлия Высоцкая уже 22 года счастлива в браке с режиссером Андреем Кончаловским . Пару считают идеальной, однако авария, в которой пострадала их дочь Мария, омрачила годы жизни супругов.

В 2013 году звездная семья попала в страшное ДТП. Маленькая 14-летняя Мария сильно пострадала в нем. Дочь актрисы получила тяжелую черепно-мозговую травму и вскоре впала в кому, длинною в несколько лет, пишет "СтарХит".

Авария произошла во Франции. Отец семейства Кончаловский не справился с управлением и их автомобиль вылетел на встречную полосу. Медики срочно госпитализировали пострадавшую Марию, в то время как родители отделались лишь царапинами.

Недавно в СМИ появились слухи, что теперь уже 21-летняя дочь актрисы вышла из комы. Есть мнение, что девушку перевезли обратно в Москву, где она проходит реабилитацию.