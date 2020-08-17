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В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Два автомобиля столкнулись в Хабаровском крае, четыре человека погибли, в том числе один ребенок, три человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Согласно сообщению, ДТП с участием двух автомобилей произошло в Хабаровском крае на 64-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

"По уточненной информации, пострадало семь человек, из них четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести", — отметили в МЧС.

Отмечается, что на месте от МЧС России работают восемь человек и две единицы техники.

"Проводится деблокировка пострадавших и смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна", — заключили в МЧС.

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ДТП , МЧС
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