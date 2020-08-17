В Севастополе машина скорой сбила ребенка на скейте 

"Бригада скорой помощи обслуживала экстренный вызов — везла женщину с Северной стороны в родильный дом № 1 на проспект Гагарина, у женщины это третьи роды. Машина ехала с применением специальных световых и звуковых сигналов. 12-летний мальчик без сопровождения взрослых выскочил на дорогу на скейте, произошла авария", — говорится в сообщении.
"Автомобиль 2018 года выпуска полностью оснащен всем оборудованием и укладками, согласно стандартам оказания медицинской помощи. В автомобиле установлено специальное громкоговорящее устройство. Специфика устройства такова, что звуковой сигнал подается с интервалами", — отмечается в сообщении.
"Водитель автомобиля совершил наезд на ребенка, который находился на пешеходном переходе, по данному факту проводится проверка", — сообщили ТАСС в городском УМВД.