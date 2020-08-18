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В Кирове пьяный сын экс-депутата Госдумы устроил гонки с экипажем ДПС 

Vyatka-grad.ru и ещё 3 7 часов назад
В Кирове пьяный сын экс-депутата Госдумы устроил гонки с экипажем ДПС
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирове 23-летний Тимур, сын экс-депутата Госдумы Сергея Доронина, устроил гонку с экипажем сотрудников ДПС.
Инцидент произошел утром 16 августа. На кадрах с видеорегистратора, которые опубликовало издание «Лайф.ру», видно, как молодой человек, нарушая правила дорожного движения, уходит от погони.
Он не снижает скорость на перекрестках, проезжает на красный свет светофора, провоцирует аварии.
После задержания молодой человек отказался отвечать на вопросы инспекторов ДПС. Последние составили сразу несколько протоколов: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, неподчинение требованиям остановиться, тонировку, не соответствующую нормативам, нарушение правил дорожного движения.
Известно, что после этого машина была эвакуирована, а водителя доставили в отдел ГИБДД.
«Перед законом все должны быть равны, а такого, что кто-то ровнее, — быть не должно. Да, наверное, я бы мог попытаться замять эту ситуацию, но будет ли из этого толк и принесёт ли это пользу нарушителю? Уверен, что нет», — цитирует издание «Лайф» слова экс-депутата Сергея Доронина по поводу случившегося.
Фото — скриншот видео life.ru
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Комментарии
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Сергей Доронин , Госдума , ГИБДД
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