Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ефремов приехал в суд на слушание дела о ДТП 

РИА Новости и ещё 44 9 часов назад
Ефремов приехал в суд на слушание дела о ДТП
Фото: Мир новостей
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Актера Михаила Ефремова, которому ранее прописали постельный режим из-за плохого самочувствия, повезли в Пресненский суд Москвы, где сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.
Ефремов, выходя из подъезда жилого дома, шел медленно. Ему было нелегко садиться в машину.
Как обычно актера доставили в суд сотрудники ФСИН на служебном автомобиле. Из машины до дверей инстанции артист добирался своими силами и, в целом, выглядел здоровым. Впервые на его плечах появился строгий пиджак, до этого он отдавал предпочтение рубашкам.
Судебное заседание назначено на 10.00 мск. Не исключено, что в ходе него Ефремов будет допрошен в качестве подсудимого своими адвокатами, гособвинителем, представителями потерпевших и судьей.
В прошлый вторник актера из Пресненского районного суда увезли на скорой помощи в больницу, в этот момент Ефремов был без сознания. По словам его защиты, врачи диагностировали у артиста хроническую обструктивную болезнь легких и острое нарушение мозгового кровообращения. В конце недели Ефремов по собственной инициативе выписался из больницы в удовлетворительном, судя по эпикризу, состоянии. Адвокат Эльман Пашаев отмечал, что актер готов явиться в суд во вторник, дабы не затягивать процесс.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Последние новости
"Умершая" пациентка очнулась в морге в Курской области "Умершая" пациентка очнулась в морге в Курской области Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения "Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах "Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
Комментарии
ДТП , Jeep , Lada , Jeep Grand Cherokee , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За остановку на автомагистрали начнут карать серьезными штрафами
За остановку на автомагистрали начнут карать серьезными штрафами
Автоэксперт предупредил о росте цен на авто
Автоэксперт предупредил о росте цен на авто
В деле Ефремова появился тайный свидетель
В деле Ефремова появился тайный свидетель
Самые надежные автомобили российского рынка
Самые надежные автомобили российского рынка
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Найдены доказательства невиновности Ефремова
01:09
Найдены доказательства невиновности Ефремова
ДТП
Инспектора ГИБДД протащили 700 м по асфальту
01:32
Инспектора ГИБДД протащили 700 м по асфальту
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение