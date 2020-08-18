Ефремов приехал в суд на слушание дела о ДТП 

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Актера Михаила Ефремова, которому ранее прописали постельный режим из-за плохого самочувствия, повезли в Пресненский суд Москвы, где сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.
Ефремов, выходя из подъезда жилого дома, шел медленно. Ему было нелегко садиться в машину.
Как обычно актера доставили в суд сотрудники ФСИН на служебном автомобиле. Из машины до дверей инстанции артист добирался своими силами и, в целом, выглядел здоровым. Впервые на его плечах появился строгий пиджак, до этого он отдавал предпочтение рубашкам.
Судебное заседание назначено на 10.00 мск. Не исключено, что в ходе него Ефремов будет допрошен в качестве подсудимого своими адвокатами, гособвинителем, представителями потерпевших и судьей.
В прошлый вторник актера из Пресненского районного суда увезли на скорой помощи в больницу, в этот момент Ефремов был без сознания. По словам его защиты, врачи диагностировали у артиста хроническую обструктивную болезнь легких и острое нарушение мозгового кровообращения. В конце недели Ефремов по собственной инициативе выписался из больницы в удовлетворительном, судя по эпикризу, состоянии. Адвокат Эльман Пашаев отмечал, что актер готов явиться в суд во вторник, дабы не затягивать процесс.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.