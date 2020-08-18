Ефремов приехал в суд на слушание дела о ДТП 

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Актера Михаила Ефремова , которому ранее прописали постельный режим из-за плохого самочувствия, повезли в Пресненский суд Москвы, где сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.

Ефремов, выходя из подъезда жилого дома, шел медленно. Ему было нелегко садиться в машину.

Как обычно актера доставили в суд сотрудники ФСИН на служебном автомобиле. Из машины до дверей инстанции артист добирался своими силами и, в целом, выглядел здоровым. Впервые на его плечах появился строгий пиджак, до этого он отдавал предпочтение рубашкам.

Судебное заседание назначено на 10.00 мск. Не исключено, что в ходе него Ефремов будет допрошен в качестве подсудимого своими адвокатами, гособвинителем, представителями потерпевших и судьей.

В прошлый вторник актера из Пресненского районного суда увезли на скорой помощи в больницу, в этот момент Ефремов был без сознания. По словам его защиты, врачи диагностировали у артиста хроническую обструктивную болезнь легких и острое нарушение мозгового кровообращения. В конце недели Ефремов по собственной инициативе выписался из больницы в удовлетворительном, судя по эпикризу, состоянии. Адвокат Эльман Пашаев отмечал, что актер готов явиться в суд во вторник, дабы не затягивать процесс.