Сын погибшего Захарова назвал наказание для Ефремова 

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Младший сын Сергея Захарова , который погиб в результате смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова , попросил в Пресненском суде Москвы для артиста максимального наказания.

«Какое наказание я считаю справедливым? Не знаю, это предусматривает Уголовный кодекс, я думаю — максимальное наказание», — цитирует Валерия Захарова РИА «Новости».

Во вторник планируется провести допрос всех потерпевших по делу: обоих сыновей, вдову и родного брата.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер серьезно болен, но разглашать болезнь нельзя, так как это медицинская тайна.