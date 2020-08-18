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Сын погибшего Захарова назвал наказание для Ефремова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 42 3 часа назад
Младший сын Сергея Захарова, который погиб в результате смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова, попросил в Пресненском суде Москвы для артиста максимального наказания.

«Какое наказание я считаю справедливым? Не знаю, это предусматривает Уголовный кодекс, я думаю — максимальное наказание», — цитирует Валерия Захарова РИА «Новости».

Ставки на новости: Михаил Ефремов откажется от услуг адвоката Пашаева до 25 августа
Во вторник планируется провести допрос всех потерпевших по делу: обоих сыновей, вдову и родного брата.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер серьезно болен, но разглашать болезнь нельзя, так как это медицинская тайна.
Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.
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ДТП , Видео , Jeep , Lada , Jeep Grand Cherokee , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Валерий Захаров , МВД , РИА Новости
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