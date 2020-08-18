Сын Захарова рассказал, как узнал о смерти отца после ДТП

Сын скончавшегося после аварии на Садовом кольце Сергея Захарова Валерий рассказал, что о смерти отца ему сообщил двоюродный брат. Об этом со слушания дела о ДТП с участием актера Михаила Ефремова сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» во вторник, 18 августа.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Валерий уточнил, что рассчитывает на максимально возможное наказание для Ефремова, если суд признает его виновным.

По словам Валерия, он узнал об аварии 9 июня 2020 года, когда готовился к похоронам бабушки вместе со своей мамой. В 2 часа ночи ему позвонил плачущий брат Андрей и рассказал, что отец попал в аварию.

— Говорит, посмотри видео в интернете. Смотрю видео, перезваниваю и спрашиваю точно он? Жив ли вообще? Он говорит, что травмы большие и будем надеяться на лучшее, — рассказал Валерий.

Также он отметил, что не смог поехать в больницу к отцу, так как тогда пришлось бы оставить маму одну во время подготовки к похоронам бабушки.

— Потом позвонил Андрей, я очень боялся взять трубку. Он звонит и первые слова — что отца нет. Я сразу дал трубку маме, не мог больше разговаривать. Не знаю, как за два дня можно потерять сразу двух родных людей, — добавил сын погибшего.

На вопрос будет ли он заявлять гражданский иск, Валерий ответил утвердительно.

Ранее сообщалось, что Михаила Ефремова доставили в здание Пресненского суда для первого слушания по делу о ДТП, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. За рулем иномарки, которая выехала на полосу встречного движения и спровоцировала ДТП, предположительно, был Михаил Ефремов.

Экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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