Сын Захарова рассказал, как узнал о смерти отца после ДТП

Сын скончавшегося после аварии на Садовом кольце Сергея Захарова Валерий рассказал, что о смерти отца ему сообщил двоюродный брат. Об этом со слушания дела о ДТП с участием актера Михаила Ефремова сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» во вторник, 18 августа.
Валерий уточнил, что рассчитывает на максимально возможное наказание для Ефремова, если суд признает его виновным.
По словам Валерия, он узнал об аварии 9 июня 2020 года, когда готовился к похоронам бабушки вместе со своей мамой. В 2 часа ночи ему позвонил плачущий брат Андрей и рассказал, что отец попал в аварию.
— Говорит, посмотри видео в интернете. Смотрю видео, перезваниваю и спрашиваю точно он? Жив ли вообще? Он говорит, что травмы большие и будем надеяться на лучшее, — рассказал Валерий.
Также он отметил, что не смог поехать в больницу к отцу, так как тогда пришлось бы оставить маму одну во время подготовки к похоронам бабушки.
— Потом позвонил Андрей, я очень боялся взять трубку. Он звонит и первые слова — что отца нет. Я сразу дал трубку маме, не мог больше разговаривать. Не знаю, как за два дня можно потерять сразу двух родных людей, — добавил сын погибшего.
На вопрос будет ли он заявлять гражданский иск, Валерий ответил утвердительно.
Ранее сообщалось, что Михаила Ефремова доставили в здание Пресненского суда для первого слушания по делу о ДТП, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.
В начале июня на Садовом кольце в Москве произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. За рулем иномарки, которая выехала на полосу встречного движения и спровоцировала ДТП, предположительно, был Михаил Ефремов.
Экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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