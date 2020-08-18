«Да, это он», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе отделения партии в Кировской области, комментируя сообщения СМИ о полицейской погоне за Toyota Land Cruiser.
«Было принято решение остановить автомобиль, однако водитель не выполнил требование сотрудника полиции и продолжил движение. Началось преследование. Водитель автомобиля грубо нарушал правила дорожного движения, создавал реальную опасность жизни и здоровью граждан. В районе дома № 56 по Октябрьскому проспекту данный автомобиль был остановлен», — сказали в ведомстве.
«Теперь ему грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. Также на водителя были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке), по ст. 12.16 ч.3 КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением) и по п. 1 ч. 3 ст. 12.5 (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента)», — добавили в ГИБДД.
«Перед законом все равны, а того, что кто-то равнее, быть не должно. Каждый взрослый человек должен сам отвечать за свои поступки, нести ответственность, осознавать степень их опасности и последствий. Моя позиция всегда в этом вопросе была принципиальной: к такого рода правонарушениям нужно относиться со всей строгостью, ведь машина является источником повышенной опасности. И такие правонарушения должны жестко пресекаться, а нарушителей нужно наказывать по всей строгости закона», — пояснил бывший парламентарий.
«Я мало виделся с семьей, потому что все мое время уходило на зарабатывание денег, создание и развитие бизнеса. И я не думаю, что для моей семьи это прошло бесследно. Но, к сожалению, есть какие-то вещи, которые ты понимаешь и осознаешь только спустя многие годы. И я уверен, что моя вина в том, что произошло, все-таки была, пусть и много лет назад», — отметил Доронин.