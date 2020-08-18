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Сына экс-депутата Госдумы задержали за пьяное вождение 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Сына экс-депутата Госдумы и члена совета кировского реготделения «Справедливой России» Сергея Доронина задержали за опасное вождение в состоянии алкогольного опьянения.

«Да, это он», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе отделения партии в Кировской области, комментируя сообщения СМИ о полицейской погоне за Toyota Land Cruiser.

За рулем внедорожника находился 23-летний Тимур Доронин.
В СМИ публиковали видеозапись, на котором джип пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на большой скорости по улицам города. Водитель нарушал правила движения, подрезал других участников движения. Отмечалось, что автомобилем управлял якобы нетрезвый Тимур Доронин.
В областном УГИБДД уточнили, что инцидент произошел в воскресенье. Инспектор ДПС увидел движущийся на большой скорости Toyota Land Cruiser.

«Было принято решение остановить автомобиль, однако водитель не выполнил требование сотрудника полиции и продолжил движение. Началось преследование. Водитель автомобиля грубо нарушал правила дорожного движения, создавал реальную опасность жизни и здоровью граждан. В районе дома № 56 по Октябрьскому проспекту данный автомобиль был остановлен», — сказали в ведомстве.

Водителем оказался 23-летний житель города, у которого экспертиза выявила состояние опьянения. На него составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

«Теперь ему грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. Также на водителя были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке), по ст. 12.16 ч.3 КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением) и по п. 1 ч. 3 ст. 12.5 (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента)», — добавили в ГИБДД.

Ведомство не назвало фамилию нарушителя.
В реготделении «Справедливой России» представили комментарий отца молодого человека, депутата Госдумы шестого созыва (2011-2016 годы) Сергея Доронина.

«Перед законом все равны, а того, что кто-то равнее, быть не должно. Каждый взрослый человек должен сам отвечать за свои поступки, нести ответственность, осознавать степень их опасности и последствий. Моя позиция всегда в этом вопросе была принципиальной: к такого рода правонарушениям нужно относиться со всей строгостью, ведь машина является источником повышенной опасности. И такие правонарушения должны жестко пресекаться, а нарушителей нужно наказывать по всей строгости закона», — пояснил бывший парламентарий.

Он добавил, что часть вины лежит на нем, так как он был на работе по 16-20 часов в сутки.

«Я мало виделся с семьей, потому что все мое время уходило на зарабатывание денег, создание и развитие бизнеса. И я не думаю, что для моей семьи это прошло бесследно. Но, к сожалению, есть какие-то вещи, которые ты понимаешь и осознаешь только спустя многие годы. И я уверен, что моя вина в том, что произошло, все-таки была, пусть и много лет назад», — отметил Доронин.

В июне сообщалось, что пьяный водитель, лишенный прав, врезался на Porsche в две машины в Москве. За рулем был внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев. Молодому человеку грозит до 15 суток ареста. Он объяснил, что сел пьяным за руль, поскольку пытался помочь человеку.
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Комментарии 26
ДТП , Видео , Toyota , Toyota Land Cruiser , Porsche , Сергей Доронин , Игорь Ишаев , Госдума , Справедливая Россия , ГИБДД , РИА Новости
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