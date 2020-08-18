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Упавшая с неба рыба устроила ДТП с автомобилем

Motor.ru
4 часа назад
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В штате Теннеси, США, на автомобиль, двигавшийся по трассе, упала рыба и устроила ДТП. В результате столкновения окунь застрял между передним бампером и фарой.
ДТП устроила упавшая с неба рыба
Фото: © facebook.com/tnwildlife© facebook.com/tnwildlife
Местное природоохранное агентство предполагает, что белоголового окуня обронила, пролетавшая мимо птица, которая стала целью охоты другого хищника. В результате столкновения с движущимся автомобилем, голова рыбы застряла между передней левой фарой и бампером.
В результате неожиданного инцидента никто из участников движения не пострадал. Судя по фотографии, сложно определить какой ущерб автомобилю нанес упавший окунь, однако подобное ДТП вряд ли покроется страховкой.
В начале июня в штате Джорджия произошла еще одна необычная авария. Местная жительница ехала за рулем своего Hyundai вместе с братом Кевином, когда в лобовое стекло автомобиля неожиданно влетела живая черепаха.
А в конце декабря прошлого года рыба спровоцировала ещё одно ДТП. Жительница североамериканского штата Северная Каролина ехала по автостраде, когда в лобовое стекло ее кроссовера Lexus RX внезапно врезался сом.
Источник: facebook.com/tnwildlife
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ДТП,Lexus RX,Lexus,Hyundai,
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