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В сети показали как выглядит взрыв электромобиля 

Car.ru 8 часов назад
Как выглядит взрыв электромобиля
Фото: Car.ru
В социальных сетях показали фрагмент испытаний, на которых видно, как выглядит взрыв электрифицированного автомобиля.
Тестовые исследования были проведены представителями Швейцарского управления автодорог и сотрудниками института в Дюбендорфе. Во время проведения исследований были задействованы различные сценарии взрывов и пожаров, которые могут произойти с участием электрифицированных машин.
Одним из самых интересных моментов стало возгорание авто на закрытой парковке 28 на 28 метров. Не менее интересной стала аналогичная ситуация на уличной парковке с системой тушения, оснащенной оросительными элементами. Для исследователей было важно узнать большое количество нюансов, которые имеют важное значение и должны учитываться производителями.
Из-за погодных условий назвать результаты полностью достоверными нельзя, поэтому исследователи в ближайшее время проведут повторные испытания. Хотя промежуточные данные порадовали исследователей, но озвучивать их они не готовы.
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