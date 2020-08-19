Как выглядит взрыв электромобиля

В социальных сетях показали фрагмент испытаний, на которых видно, как выглядит взрыв электрифицированного автомобиля.

Тестовые исследования были проведены представителями Швейцарского управления автодорог и сотрудниками института в Дюбендорфе. Во время проведения исследований были задействованы различные сценарии взрывов и пожаров, которые могут произойти с участием электрифицированных машин.

Одним из самых интересных моментов стало возгорание авто на закрытой парковке 28 на 28 метров. Не менее интересной стала аналогичная ситуация на уличной парковке с системой тушения, оснащенной оросительными элементами. Для исследователей было важно узнать большое количество нюансов, которые имеют важное значение и должны учитываться производителями.

Из-за погодных условий назвать результаты полностью достоверными нельзя, поэтому исследователи в ближайшее время проведут повторные испытания. Хотя промежуточные данные порадовали исследователей, но озвучивать их они не готовы.