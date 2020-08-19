Известный певец трагически погиб в прямом эфире 

Популярный румынский поп-певец Тави Пустиу попал под поезд в прямом эфире Instagram, сообщает The Sun.

29-летний Пустиу транслировал в соцсетях совместное автомобильное путешествие с женой по Румынии. Поп-исполнитель курил, напевал и улыбался на камеру, а затем его лицо резко изменилось — он увидел мчащийся на машину поезд и стал кричать.

На записи видно , как жена Пустиу, которая находилась за рулем, перед переездом посмотрела налево и направо, но, очевидно, не заметила приближающийся поезд.

«В результате столкновения поезда и автомобиля Ford Fiesta на железнодорожном переезде погиб 29-летний мужчина, сидевший на переднем сидении. 24-летняя женщина-водитель получила многочисленные травмы», — сообщили в полиции города Плоешти, где произошло столкновение.

По данным полиции, причиной аварии стало несоблюдение правил дорожного движения на железнодорожном переезде.

Супруга Пустиу находится в критическом состоянии на аппарате жизнеобеспечения.

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