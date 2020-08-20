Смерть на Садовом: «Известны случаи неконтролируемого ускорения автомобиля»

На аварию с Михаилом Ефремовым могло повлиять множество разных факторов, в том числе бутылка, выкатившаяся из-под сиденья. Об этом сообщил независимый специалист Юрий Фиалко, приглашенный на судебное заседание по делу Михаила Ефремова в качестве свидетеля защиты.
«При анализе обстоятельств аварии нужно исследовать все возможные обстоятельства, в том числе погодные условия, как водитель воспринимает цвет своего автомобиля, аварийность этого участка дороги и даже то, была ли под сиденьем Ефремова бутылка, которая могла выкатиться и попасть под педаль акселератора», — цитирует ТАСС Фиалко.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев привел в качестве аргумента независимый отзыв на экспертизу, в котором говорится, что на управляемость Jeep Grand Cherokee Ефремова могли повлиять космический спутник или смартфон, оказавшие воздействие на электронику. По словам адвоката, экспертизу заказало следствие, а проводивший ее эксперт был аккредитован при Минюсте.
«Известны случаи неконтролируемого ускорения автомобиля при нажатии на акселератор при воздействии указанных выше факторов», — отметил Пашаев.
Кроме этого, на обстоятельства смертельного ДТП могли оказать влияние космические аномалии, гидроакустические дыры или электромагнитные излучения, сказал Фиалко. Он добавил, что следствию стоило обратиться к организациям, занимающимся космопоиском, а позже смоделировать все ситуации с возможным влиянием на машину извне.
В начале августа Михаил Ефремов отказался признавать себя виновным в аварии, произошедшей в центре Москвы 8 июня. Актер за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречу и врезался в фургон Lada, на котором ехал курьер Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался.