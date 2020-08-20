Смерть на Садовом: «Известны случаи неконтролируемого ускорения автомобиля»

«При анализе обстоятельств аварии нужно исследовать все возможные обстоятельства, в том числе погодные условия, как водитель воспринимает цвет своего автомобиля, аварийность этого участка дороги и даже то, была ли под сиденьем Ефремова бутылка, которая могла выкатиться и попасть под педаль акселератора», — цитирует ТАСС Фиалко.