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Движение поезда Усинск — Сыктывкар нарушено из-за упавшего на пути крана 

ТАСС 2 часа назад
Движение поезда Усинск — Сыктывкар нарушено
Фото: ТАСС
Кран восстановительного поезда упал на железнодорожные пути на станции Княжпогост в Коми и стрелой перегородил пути, в результате инцидента нарушено движение пассажирского поезда Усинск — Сыктывкар. Об этом в четверг сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

"20 августа на железнодорожной станции Княжпогост при развороте упал кран с восстановительного поезда и стрелой перегородил все железнодорожные пути. Нарушено движение одного пассажирского поезда Усинск — Сыктывкар. Направлен восстановительный поезд ж/д станции Микунь", — отмечается в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, пострадавших в результате инцидента нет. Отсутствует также и угроза экологии. По требованию Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка по факту опрокидывания стрелы крана поезда на железнодорожные пути.

"Сосногорская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту опрокидывания стрелы крана восстановительного поезда на железнодорожные пути. Ход проверки находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора", — говорится в сообщении.

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ДТП , МЧС
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