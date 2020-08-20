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Четыре человека погибли в ДТП под Тамбовом 

ТАСС 1 час назад
Четыре человека погибли в ДТП под Тамбовом
Фото: ТАСС
Четыре человека погибли при столкновении фуры и легкового автомобиля на трассе Р-22 под Тамбовом. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

"При выезде на встречную полосу произошло столкновение автомобиля Kia Rio и фуры с последующим возгоранием грузового автомобиля. В результате ДТП четыре человека погибли, среди них один ребенок", — сообщили в пресс-службе.

На месте работают пожарные и оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области. Дорога не перекрыта, движение осуществляется по обочине.
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ДТП , Kia , Kia Rio , МЧС
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