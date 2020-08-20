Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три автомобиля и грузовик столкнулись на Ленинском проспекте 

Москва24 и ещё 4 2 часа назад
Три автомобиля и грузовик столкнулись в Москве
Фото: РИА Новости
В столичном районе Обручевский произошла авария, ее причина неизвестна. Об этом заявили в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

"На Ленинском проспекте, 111 столкнулись три автомобиля и грузовик. По предварительной информации, есть пострадавшие", — заявили в ведомстве. Точная информация о пострадавших в результате ДТП отсутствует.

Ранее автомобиль Ford Mustang попал в ДТП на Остоженке. Иномарка задела автомобиль такси и "Газель".
Кроме того, авария с участием двух машин и мотоцикла произошла на внутренней стороне 52-го километра МКАД. Столкновение автомобилей произошло в районе Можайского шоссе.
Видео дня. Каршеринг отменит ограничения по водительскому стажу
Москва24: последние новости
Румынский певец попал под поезд и погиб во время трансляции в прямом эфире Румынский певец попал под поезд и погиб во время трансляции в прямом эфире В показаниях свидетеля по делу Ефремова нашли противоречия – адвокат В показаниях свидетеля по делу Ефремова нашли противоречия – адвокат Автомобиль Ford Mustang попал в ДТП на Остоженке Автомобиль Ford Mustang попал в ДТП на Остоженке
ДТП , Ford Mustang
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто состояние дочери Высоцкой после страшного ДТП
Раскрыто состояние дочери Высоцкой после страшного ДТП
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
Неочевидные нарушения ПДД, которые будут стоить вам прав
Неочевидные нарушения ПДД, которые будут стоить вам прав
Продавцы автомобилей рассказали о «злой шутке»
Продавцы автомобилей рассказали о «злой шутке»
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Найдены доказательства невиновности Ефремова
01:09
Найдены доказательства невиновности Ефремова
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение