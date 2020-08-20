Три автомобиля и грузовик столкнулись в Москве

В столичном районе Обручевский произошла авария, ее причина неизвестна. Об этом заявили в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

"На Ленинском проспекте, 111 столкнулись три автомобиля и грузовик. По предварительной информации, есть пострадавшие", — заявили в ведомстве. Точная информация о пострадавших в результате ДТП отсутствует.

Ранее автомобиль Ford Mustang попал в ДТП на Остоженке. Иномарка задела автомобиль такси и "Газель".

Кроме того, авария с участием двух машин и мотоцикла произошла на внутренней стороне 52-го километра МКАД. Столкновение автомобилей произошло в районе Можайского шоссе.