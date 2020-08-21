Трое погибших: маршрутка и автомобиль столкнулись в Ленинградской области 

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Все жертвы аварии на момент столкновения находились в легковом автомобиле.

В Ленинградской области, на территории Пушкинского шоссе по адресу Ломоносовский район, Вилозское городское поселение столкнулись на дороге маршрутный автобус и легковой автомобиль.

Все пассажиры общественного транспортного средства, согласно предварительной информации, не получили травм в результате произошедшего инцидента.

В ходе аварии три человека, в соответствии с имеющимися в настоящее время данными, погибли. Все они на момент столкновения находились в легковой машине.

Как сообщает региональное отделение МЧС России, после аварии не потребовалось перекрытия трассы и не произошло разлива топлива.