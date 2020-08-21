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Трое погибших: маршрутка и автомобиль столкнулись в Ленинградской области 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Трое погибших: маршрутка и автомобиль столкнулись в Ленинградской области
Фото: ТК «Звезда»
Все жертвы аварии на момент столкновения находились в легковом автомобиле.
В Ленинградской области, на территории Пушкинского шоссе по адресу Ломоносовский район, Вилозское городское поселение столкнулись на дороге маршрутный автобус и легковой автомобиль.
Все пассажиры общественного транспортного средства, согласно предварительной информации, не получили травм в результате произошедшего инцидента.
В ходе аварии три человека, в соответствии с имеющимися в настоящее время данными, погибли. Все они на момент столкновения находились в легковой машине.
Как сообщает региональное отделение МЧС России, после аварии не потребовалось перекрытия трассы и не произошло разлива топлива.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал
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