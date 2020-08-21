Как сообщает источник Лайфа, в октябре прошлого года артист на своем авто Jeep Grand Cherokee наехал на другую машину. На снимках запечатлен джип Ефремова, который практически полностью припаркован на тротуаре. Рядом с ним в кепке стоит водитель авто, в которое въехал актер. По словам собеседника издания, что артисту удалось откупиться от мужчины.
Актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения, 8 июня на Садовом кольце влетел на своем джипе в фургон, водитель которого Сергей Захаров получил несовместимые с жизнью травмы. Теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.