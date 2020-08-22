Четырехлетняя девочка погибла в ДТП под Тюменью

Ребенок погиб и еще шесть человек пострадали при столкновении двух «легковушек» на трассе в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону в субботу, 22 августа.

Трагедия произошла в Ишимском районе на федеральной трассе Челябинск — Новосибирск. Водитель автомобиля « Ниссан » выехала на встречную полосу и столкнулась с «Джилли».

— Четырехлетняя пассажирка «Ниссана» погибла, врачам не удалось ее спасти, девочка ехала на заднем сиденье автомобиля в детском автокресле, — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Травмы разной степени также получили остальные шесть человек, которые находились в двух машинах.