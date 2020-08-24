МВД: Число пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом на Калужском шоссе увеличилось до 14 человек 

Водитель и 13 пассажиров автобуса пострадали в аварии с участием грузового автомобиля на Калужском шоссе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«В результате ДТП пострадали и нарядами скорой помощи доставлены в медицинские учреждения водитель и 13 пассажиров автобуса «ЛиАЗ-529222», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, по данному факту проводится проверка.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса произошло на 25 км Калужского шоссе. Сообщалось, что семь человек были направлены для оказания помощи в медучреждение, других на месте происшествия осматривали медики.

В свою очередь столичный департамент транспорта уточнял, что в ДТП пострадали 12 человек, которые находились в автобусе. Причиной аварии мог стать отказ тормозов у грузовика. По данным Дептранса, с начала года за грузовиком числилось 34 штрафа: 27 за превышение скорости, шесть за нарушение расположения грузовиков и один за пересечение сплошной.