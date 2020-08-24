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МВД: Число пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом на Калужском шоссе увеличилось до 14 человек 

Агентство «Москва» и ещё 45 1 час назад
МВД: Число пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом на Калужском шоссе увеличилось до 14 человек
Фото: РИАМО
Водитель и 13 пассажиров автобуса пострадали в аварии с участием грузового автомобиля на Калужском шоссе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«В результате ДТП пострадали и нарядами скорой помощи доставлены в медицинские учреждения водитель и 13 пассажиров автобуса «ЛиАЗ-529222», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, по данному факту проводится проверка.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса произошло на 25 км Калужского шоссе. Сообщалось, что семь человек были направлены для оказания помощи в медучреждение, других на месте происшествия осматривали медики.
В свою очередь столичный департамент транспорта уточнял, что в ДТП пострадали 12 человек, которые находились в автобусе. Причиной аварии мог стать отказ тормозов у грузовика. По данным Дептранса, с начала года за грузовиком числилось 34 штрафа: 27 за превышение скорости, шесть за нарушение расположения грузовиков и один за пересечение сплошной.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , МВД , АГН "Москва"
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