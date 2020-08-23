КамАЗ протаранил пассажирский автобус в Москве

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КамАЗ врезался в пассажирский автобус на Калужском шоссе столицы. По предварительным сведениям, пострадали четыре человека, на месте аварии работают десять бригад "скорой помощи".

По всей видимости, у грузовика отказали тормоза, после чего он протаранил автобус. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Москве в ДТП на Зеленоградской улице погиб один человек и двое пострадали. Среди получивших травмы — ребенок. Авария в Ховрино произошла в воскресенье.

Вечером в минувшую субботу, 22 августа, на трассе М-9 в Тверской области случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, в результате аварии погибли три человека.