Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Грузии микроавтобус упал с 80-метровой высоты 

Газета.Ru и ещё 20 4 часа назад
В Грузии микроавтобус упал с 80-метровой высоты
Фото: Газета.ru
В Грузии микроавтобус упал с 80-метровой высоты, из-за чего погибли 12 человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на МВД республики.
Еще трое пассажиров получили тяжелые травмы и находятся в больнице.
Авария произошла в Душетском муниципалитете (края Мцхета-Мтианетия) возле села Бисо. На месте работают патрульная и криминальная полиция, спасатели и врачи,

"Спасательные работы, несмотря на сложные рельефные и метеорологические условия, ведутся в непрерывном режиме", — сказали в ведомстве.

Пока не уточняется, сколько человек были в машине, и что послужило причиной аварии.
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА не предоставил "Рубину" автобус после прибытия гостей в Москву ЦСКА не предоставил "Рубину" автобус после прибытия гостей в Москву Ефремов заявил, что мог быть пассажиром в момент смертельного ДТП Ефремов заявил, что мог быть пассажиром в момент смертельного ДТП Mercedes-Benz проиграла клиенту в суде и выплатит €742 тысячи Mercedes-Benz проиграла клиенту в суде и выплатит €742 тысячи
ДТП , МВД , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без вины виноватый: у россиян конфискуют автомобили
Без вины виноватый: у россиян конфискуют автомобили
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
Неочевидные нарушения ПДД, которые будут стоить вам прав
Неочевидные нарушения ПДД, которые будут стоить вам прав
Не ждали? У мирового автопрома новый лидер
Не ждали? У мирового автопрома новый лидер
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Найдены доказательства невиновности Ефремова
01:09
Найдены доказательства невиновности Ефремова
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение