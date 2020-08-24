Падение с 80 метров: трагедия в Грузии унесла 17 жизней

Семнадцать человек погибли и трое получили серьезные травмы в результате падения микроавтобуса с обрыва в грузинском селе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети).

Об этом сообщили в МВД страны.

Машина упала с высоты примерно 80 метров.

По словам очевидцев, которые приводят грузинские СМИ, микроавтобус ехал на высокой скорости, врезался в пустой легковой автомобиль, после чего улетел вниз.

Кроме того, по данным журналистов, в микроавтобусе находились в основном женщины, а также один гражданин Канады. Официально эту информацию пока не подтвердили.