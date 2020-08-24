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В Грузии 17 человек погибли при падении микроавтобуса с обрыва 

РИА Новости 38 минут назад
Падение с 80 метров: трагедия в Грузии унесла 17 жизней
Фото: РИА Новости
Семнадцать человек погибли и трое получили серьезные травмы в результате падения микроавтобуса с обрыва в грузинском селе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети).
Об этом сообщили в МВД страны.
Машина упала с высоты примерно 80 метров.
По словам очевидцев, которые приводят грузинские СМИ, микроавтобус ехал на высокой скорости, врезался в пустой легковой автомобиль, после чего улетел вниз.
Кроме того, по данным журналистов, в микроавтобусе находились в основном женщины, а также один гражданин Канады. Официально эту информацию пока не подтвердили.
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