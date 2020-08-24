Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

После ДТП с автобусом в Москве госпитализированы 14 человек 

ТАСС 3 часа назад
Водитель и 13 пассажиров автобуса госпитализированы в результате ДТП с участием автобуса на Калужском шоссе в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В результате ДТП пострадали и нарядами скорой медицинской помощи доставлены в медицинские учреждения водитель и 13 пассажиров автобуса", — сказали в пресс-службе.

В воскресенье днем на 25-м км Калужского шоссе произошло столкновение автобуса "Лиаз" и грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros. ДТП произошло в результате того, что водитель грузовика не справился с управлением и врезался в идущий впереди автобус.
Накануне источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в результате ДТП пострадали 20 человек, их них госпитализированы семеро. В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов у грузовика.
ТАСС: последние новости
В Грузии микроавтобус сорвался с обрыва. Погибли не менее 12 человек В Грузии микроавтобус сорвался с обрыва. Погибли не менее 12 человек Самосвал и автобус столкнулись на Калужском шоссе в Москве Самосвал и автобус столкнулись на Калужском шоссе в Москве После гибели девочки в ДТП в Тюменской области возбудили уголовное дело После гибели девочки в ДТП в Тюменской области возбудили уголовное дело
ДТП , Видео , Mercedes-Benz , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему АвтоВАЗ начал работать по субботам
Почему АвтоВАЗ начал работать по субботам
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
Где в автомобиле можно спрятать ценные вещи
Где в автомобиле можно спрятать ценные вещи
Шесть причин отказаться от покупки авто после аварии
Шесть причин отказаться от покупки авто после аварии
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
02:30
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
ДТП
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение