Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице

Водитель и 13 пассажиров автобуса госпитализированы в результате ДТП с участием автобуса на Калужском шоссе в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В результате ДТП пострадали и нарядами скорой медицинской помощи доставлены в медицинские учреждения водитель и 13 пассажиров автобуса", — сказали в пресс-службе.

В воскресенье днем на 25-м км Калужского шоссе произошло столкновение автобуса "Лиаз" и грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros. ДТП произошло в результате того, что водитель грузовика не справился с управлением и врезался в идущий впереди автобус.

Накануне источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в результате ДТП пострадали 20 человек, их них госпитализированы семеро. В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов у грузовика.