Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Крыму автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье 

РИА Новости и ещё 9 4 часа назад
Трагедия в Крыму: россияне сорвались в ущелье
Фото: МЧС Республики Крым
Автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье в горах на южном берегу Крыма, один человек погиб, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Трагедия произошла в районе горы Кемаль-Эгерек (городской округ Ялта). Во время движения по грунтовой дороге автомобиль "Нива" опрокинулся и скатился в ущелье.

"Автомобиль скатился по склону на расстоянии около 300 метров, в результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, женщина получила многочисленные ушибы", — сказал журналистам Шахов.

Женщина при помощи альпинистского снаряжения и носилок эвакуирована из ущелья и передана врачам. Ей оказывается медицинская помощь.
Последние новости
Врачи немецкой клиники подтвердили отравление Навального Врачи немецкой клиники подтвердили отравление Навального Лукашенко прилетел в резиденцию с автоматом в руках. Видео Лукашенко прилетел в резиденцию с автоматом в руках. Видео Реабилитолог оценила шансы Навального "выкарабкаться" после комы Реабилитолог оценила шансы Навального "выкарабкаться" после комы
ДТП , Сергей Шахов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский автогигант перешел на шестидневку
Российский автогигант перешел на шестидневку
Toyota запатентовала загадочный гиперкар с крышей-фонарем
Toyota запатентовала загадочный гиперкар с крышей-фонарем
ТОП-3 случаев, когда виновник ДТП может избежать наказания
ТОП-3 случаев, когда виновник ДТП может избежать наказания
Появились подробности о новом Volkswagen Passat
Появились подробности о новом Volkswagen Passat
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
02:30
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
ДТП
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
01:01
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
Автоновости
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение