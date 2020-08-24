Трагедия в Крыму: россияне сорвались в ущелье

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Автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье в горах на южном берегу Крыма, один человек погиб, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов

Трагедия произошла в районе горы Кемаль-Эгерек (городской округ Ялта). Во время движения по грунтовой дороге автомобиль "Нива" опрокинулся и скатился в ущелье.

"Автомобиль скатился по склону на расстоянии около 300 метров, в результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, женщина получила многочисленные ушибы", — сказал журналистам Шахов.

Женщина при помощи альпинистского снаряжения и носилок эвакуирована из ущелья и передана врачам. Ей оказывается медицинская помощь.