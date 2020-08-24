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ТОП-3 случаев, когда виновник ДТП может избежать наказания 

Car.ru 1 час назад
ТОП-3 случаев, когда виновник ДТП может избежать наказания
Фото: Car.ru
Аварии на российских дорогах случаются довольно часто. При этом в ряде ситуаций, когда очевидна вина автолюбителя, его могут избавить от ответственности, полностью оправдав.
В КоАП РФ имеется ст. 2.7, расшифровывающая такой термин, как "крайняя необходимость".
Если коротко, суть данного термина сводится к тому, что водитель мог действовать в тех обстоятельствах, только так, как он поступил. При этом вред, который был принесен по причине ДТП, является в разы меньшим, нежели в ситуации, если бы водитель среагировал по-другому.
Если уходя от столкновения с пешеходом, вы направили свое ТС в киоск или забор, то незначительные повреждения этих объектов не идут ни в какие сравнения с человеческой жизнью.
Избегая страшных последствий лобового столкновения, вы отправили свой автомобиль на встречную полосу движения. Вас обязательно оправдают.
Покинувший место ДТП для того, чтобы как можно скорее доставить человека в больницу, также будет оправдан. Но все это решит только суд. Поэтому постарайтесь даже в сложной ситуации сохранить максимальное количество аргументов в свою защиту.
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ДТП , Бортжурнал
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