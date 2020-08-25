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Пьяный россиянин протаранил столб на мотоцикле с двумя детьми в коляске 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Пьяный россиянин протаранил столб с детьми в коляске
Фото: Lenta.ru
Пьяный житель свердловского поселка Левиха под Кировоградом решил покатать детей на мотоцикле, посадил их в люльку и поехал по улицам села, но не справился с управлением и на большой скорости протаранил столб. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, передает «Комсомольская правда».
Авария попала на видео регистратора, на нем видно, что мотоцикл на большой скорости съезжает на обочину. Женщина за кадром утверждает, что в нем находятся дети. Очевидцы аварии рассказали, что мужчина ехал им навстречу, но чтобы избежать столкновения, съехал с дороги и протаранил столб. По их словам, в результате ДТП девочка потеряла сознание, потому что приняла удар на себя.
После столкновения шестилетнюю дочь и девятилетнего сына россиянина госпитализировали. Девочка получила открытую черепно-мозговую травму, ее хотят направить в больницу Верхней Пышмы, а мальчик — перелом обеих голеней. Медицинское освидетельствование мужчины показало 1,570 миллиграмм на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе, сообщили полицейские. Они добавили, что ни отец, ни дети, не надевали мотошлемы во время поездки.
По данным полицейских, мужчина при этом был полностью спокоен, осматривал поврежденный мотоцикл и переживал за ущерб, так как купил его несколько дней назад. При этом у него не было прав на управление транспортным средством. Также он не регистрировался в ГИБДД. По факту ДТП началась проверка, водителя задержали, его планируют привлечь к ответственности за пьяное вождение и езду без прав.
Мать детей на момент аварии была дома. После произошедшего она пришла на место ДТП, но «не осознавала происходящего» — женщина тоже оказалась пьяна. В ГИБДД добавили, что дети растут в неблагополучной семье, их родителей несколько раз лишали родительских прав. В феврале их восстановили в правах, но через некоторое время опека обратилась в суд с ходатайством о лишении. Суд оставил заявление без внимания.
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ДТП , ГИБДД
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