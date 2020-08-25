Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев регулярно получает угрозы и находится под давлением в связи с защитой актера. Об этом он заявил в беседе с телеканалом [«360»] (https://360tv.ru/news/obschestvo/menja-net-v-spiske-truslivyh-advokatov-pashaev-otvetil-na-ugrozy-i-pozhalovalsja-na-pridurka-begajuschego-po-telekanalam/). «Меня так достали, вы не представляете. Многие не понимают, что я занимаюсь своей профессиональной деятельностью. Как будто это я преступление совершил! Им же нужны трусливые адвокаты, которые сдадут своего подзащитного, если их напугать, наехать на них. Меня в этом списке трусливых адвокатов нет», — сказал он. По словам Пашаева, он устал от внимания прессы и призвал журналистов «потерпеть до 31 августа», после чего он вновь выйдет в публичное пространство. Накануне адвокат Ефремова заявил [«Интерфаксу»] (https://www.interfax.ru/russia/723094), что написал обращение генеральному прокурору и председателю Следственного комитета в связи с давлением и угрозами. Как отметил Пашаев, от него требуют прекратить защиту актера. Помимо этого, «подставные лица» обратились в правоохранительные органы с заявлением о привлечении адвоката к уголовной ответственности. ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. В результате погиб водитель Сергей Захаров. В его фургон въехал автомобиль, за рулем которого, предположительно, находился актер в состоянии опьянения. Ефремов вину не признает, отмечая, что ничего не помнит.
Адвокат Ефремова рассказал о давлении и угрозах
Фото: News.ru
ДТП , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , СКР , МВД , Интерфакс
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