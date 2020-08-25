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Машина сбила бригаду дорожных рабочих в Ленинградской области 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Машина сбила дорожных рабочих в Ленинградской области
Фото: News.ru
Автомобиль сбил бригаду дорожных рабочих на трасе А-121 «Сортавала». По неофициальным данным, погибли три человека — это водитель авто и два пассажира.
Дорожные рабочие находились в спецтехнике на момент ДТП, они получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, Volkswagen Passat, водитель которого не справился с управлением, налетел на спецтехнику в правом ряду, где как раз проводились работы по нанесению дорожной разметки, сообщает Telegram-канал «Мегаполис/Санкт-Петербург/Питер».
В результате происшествия на трассе образовалась пробка длиной в несколько километров в сторону Санкт-Петербурга.
Ранее NEWS.ru сообщал, что грузовик, врезавшийся в автобус на 25-м километре Калужского шоссе в Новой Москве, имеет 34 штрафа, из них 27 — за превышение скорости. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, поэтому он врезался в автобус.
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ДТП , Volkswagen Passat , Volkswagen
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