Машина сбила дорожных рабочих в Ленинградской области

Автомобиль сбил бригаду дорожных рабочих на трасе А-121 «Сортавала». По неофициальным данным, погибли три человека — это водитель авто и два пассажира.

Дорожные рабочие находились в спецтехнике на момент ДТП, они получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, Volkswagen Passat , водитель которого не справился с управлением, налетел на спецтехнику в правом ряду, где как раз проводились работы по нанесению дорожной разметки, сообщает Telegram-канал «Мегаполис/Санкт-Петербург/Питер».

В результате происшествия на трассе образовалась пробка длиной в несколько километров в сторону Санкт-Петербурга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что грузовик, врезавшийся в автобус на 25-м километре Калужского шоссе в Новой Москве, имеет 34 штрафа, из них 27 — за превышение скорости. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, поэтому он врезался в автобус.