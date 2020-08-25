Почему электронные помощники могут приводить к ДТП?

Каждый год на автомобильном рынке появляются новые модели, которые превосходят прошлые по внешнему исполнению и техническому оснащению. Чтобы привлечь покупателей, многие производители внедряют в машины специальные технологии, которые помогают в управлении.

Производитель заявил - значит нужно верить. Так думают почти все автовладельцы. Например, когда садишься в автомобиль Tesla , можно убрать руки с руля, включить автопилот и смело делать свои дела. Однако такое можно встретить только в теории. На практике водитель, конечно, может передать управление автоматике, но он не должен отвлекаться от дороги и заниматься другими делами.

Сбои в работе помощника. Современные автономные системы могут контролировать скоростной режим, тормозить и даже перестраиваться по разным полосам движения. При этом, они всегда соблюдают безопасную дистанцию. Однако у каждой системы есть свои ограничения, которые порой не принимают во внимание многие автовладельцы. Официальные исследования, которые проводили в американской федерации автоклубов, показали, что в реальности любая автоматика дает сбой на каждом 13-ом километре. Например, при эксперименте помощник мог отключиться без какого-либо оповещения - это заставляло водителя реагировать моментально.

76% сбоев приходится на процесс удержания автомобиля в полосе движения - машина начинала вести себя неустойчиво и не соблюдала дистанцию с другими объектами;

данное нарушение в 66% случаев привело к столкновению транспортных средств;

водитель возлагает слишком большие надежды на систему и не может различать оповещения, которые она порой выдает. Среди других результатов исследований можно выделить следующее:

Делаем вывод - если автовладелец не совсем разбирается в системе автономного управления и не знает, каким способом она осуществляет работу, он автоматически повышает степень риска при вождении. Сегодня в дорогих моделях автомобилей можно встретить электронного помощника 1 и 2 уровня. Они предназначены для того, чтобы выполнять одну или несколько операция. Однако это должно проходить под контролем водителя.

Системы 1-го уровня могут удерживать автомобиль в полосе движения, контролировать разгон и торможение. 2-ой уровень способен проделывать все эти операции одновременно. Существует электроника 5-го уровня. Только она сможет обеспечить полную автономность транспортного средства. Пока что она находится на этапе разработки.

Водитель не понимает систему. Многие опросы показывают, что функцию «Автопилот» многие воспринимают по аналогии системы в самолете. Некоторые полагают, что в таком режиме можно даже поспать за рулем. Такое заблуждение может привести к возникновению аварии. К примеру, в Калифорнии из-за такого убеждения случилось несколько ДТП с участием автомобилей Tesla. Чтобы обезопасить себя, следует правильно понимать информацию, которая поступает от системы.

Например, если движение идет в горку и автомобиль, который едет спереди, укрывается за ней, система перестает контролировать дистанцию. Если на определенных участках дорожного полотна не будет нанесена разметка, электроника не сможет удерживать автомобиль в полосе движения. Многие водители порой не понимают, почему система показывает сбой, оказывается все очень просто. Поэтому водитель должен всегда брать руль в руки в подобных случаях. Когда автомобиль, который ехал спереди, скрылся за горкой, нужно приготовиться к торможению. Если на дороге отсутствует разметка, лучше всего перейти на ручное управление.