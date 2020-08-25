Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП под Тюменью погибла супружеская пара 

Уральский меридиан и ещё 1 4 часа назад
В ДТП под Тюменью погибла супружеская пара
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с Газелью.
Авария произошла около полудня во вторник, 25 августа, на 15-м километре Салаирского тракта — там столкнулись Газель и Chevrolet.
По предварительным данным, водитель Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся с Газелью. В результате аварии погибли 73-летний водитель легковушки и пассажирка — его супруга, также преклонного возраста, — сообщили ИА «Уральский меридиан» в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало о том, что в Тюмени автоледи на внедорожнике сбила инвалида-колясочника на пешеходном переходе.
Уральский меридиан: последние новости
В Свердловскую область вернули из Сирии двоих детей В Свердловскую область вернули из Сирии двоих детей В Екатеринбурге 72-летний водитель Honda сбил девятилетнего мальчика В Екатеринбурге 72-летний водитель Honda сбил девятилетнего мальчика В Тюменской области в лобовом ДТП умерла 4-летняя девочка В Тюменской области в лобовом ДТП умерла 4-летняя девочка
ДТП , Chevrolet , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем водители вырезают катализатор?
Зачем водители вырезают катализатор?
Треть россиян решила отказаться от ОСАГО
Треть россиян решила отказаться от ОСАГО
Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в…
Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в…
Конкурент Audi и Mercedes из Китая получил ценник
Конкурент Audi и Mercedes из Китая получил ценник
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
02:30
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
ДТП
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
01:01
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
Автоновости
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение