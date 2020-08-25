В ДТП под Тюменью погибла супружеская пара 

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Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с Газелью.

Авария произошла около полудня во вторник, 25 августа, на 15-м километре Салаирского тракта — там столкнулись Газель и Chevrolet

По предварительным данным, водитель Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся с Газелью. В результате аварии погибли 73-летний водитель легковушки и пассажирка — его супруга, также преклонного возраста, — сообщили ИА «Уральский меридиан» в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало о том, что в Тюмени автоледи на внедорожнике сбила инвалида-колясочника на пешеходном переходе.