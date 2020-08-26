Водитель сбил инспекторов ДПС и скрылся

Восемь человек получили травмы в результате двойного ДТП на трассе на юге Приморья, сообщается в среду на сайте регионального управления МВД.

Авария с участием двух автомобилей произошла в ночь на среду на участке дороги Раздольное — Хасан. Когда на место ДТП прибыли сотрудники полиции, водитель другой иномарки "совершил наезд на участников ДТП, столкнулся с двумя автомобилями", после чего скрылся.

"В результате автоаварии травмированы восемь человек, в том числе двое сотрудников дорожно-патрульной службы. Пострадавшие госпитализированы. Сейчас они находятся под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.

Личность водителя автомобиля, совершившего наезд, установлена, ведутся его поиски.