ЧП на трассе: ехавший в Москву автобус разбился

В Калмыкии три человека погибли и еще пять были экстренно госпитализированы в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел на трассе регионального значения Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в 02.26 мск.

По данным спасателей, пассажирский автобус следовал по маршруту Махачкала — Москва, когда неожиданно на большой скорости столкнулся с грузовиком.