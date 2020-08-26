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Три человека погибли в ДТП с автобусом под Элистой 

Газета.Ru и ещё 29 6 часов назад
ЧП на трассе: ехавший в Москву автобус разбился
Фото: ТАСС
В Калмыкии три человека погибли и еще пять были экстренно госпитализированы в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Инцидент произошел на трассе регионального значения Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в 02.26 мск.
По данным спасателей, пассажирский автобус следовал по маршруту Махачкала — Москва, когда неожиданно на большой скорости столкнулся с грузовиком.
В настоящее время к месту аварии выехал резервный автобус, который продолжит движение с пассажирами к месту следования. На месте работают специалисты МЧС и медики. Устанавливаются причины трагедии.
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ДТП , МЧС
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