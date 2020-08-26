«КамАЗ» столкнулся с автобусом в Калмыкии

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Автобус следовал по маршруту Махачкала — Москва: в салоне находились около 45 человек.

В Калмыкии на 37 километре трассы Яшкуль — Комсомольский — Артезиан произошло столкновение «КамАЗа» и пассажирского автобуса. В результате ДТП три человека погибли, пятеро получили ранения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Калмыкия.

Автобус следовал по маршруту Махачкала — Москва. По предварительной информации, в салоне находились 45 человек.

«В результате происшествия погибли три человека, пять человек госпитализированы в ЦРБ поселка Комсомольский Черноземельского района», — говорится в сообщении.

Для перевозки пассажиров к месту назначения был отправлен из Махачкалы резервный автобус. На месте трагедии работают спасательные подразделения. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.