На юге Казахстана перевернулся автобус

Автобус, перевозивший более 30 пассажиров, перевернулся в среду в Туркестанской области на юге Казахстана. Как сообщило сетевое издание otyrar.kz, в результате происшествия пострадали 17 человек.

Фото: РИА Новости РИА Новости

ДТП произошло в 05:58 (02:58 мск) в Тюлькубасском районе Туркестанской области на трассе республиканского значения Алма-Ата - Ташкент - Термез. По данным портала, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось на бок. В салоне в тот момент находились 34 человека, включая семерых детей.