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На юге Казахстана перевернулся автобус

Российская Газетаиещё 1
48 минут назад
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Автобус, перевозивший более 30 пассажиров, перевернулся в среду в Туркестанской области на юге Казахстана. Как сообщило сетевое издание otyrar.kz, в результате происшествия пострадали 17 человек.
На юге Казахстана перевернулся автобус
Фото: РИА НовостиРИА Новости
ДТП произошло в 05:58 (02:58 мск) в Тюлькубасском районе Туркестанской области на трассе республиканского значения Алма-Ата - Ташкент - Термез. По данным портала, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось на бок. В салоне в тот момент находились 34 человека, включая семерых детей.
Автомобили скорой помощи доставили в местную больницу 17 человек, шестеро из которых были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.
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