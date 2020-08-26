Два человека пострадали в ДТП в Москве

На юго-востоке столицы произошла авария с участием двух автомобилей, в результате произошедшего два человека получили различные травмы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
"В районе 2-й улице Машиностроения произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей", — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники ДПС, устанавливаются причины произошедшего.
24 августа сообщалось о ДТП с участием автомобиля Mitsubishi и грузовика Ford в районе дома 37 по улице Клинской. Погиб пассажир легковой машины, еще двое — водитель и ребенок — получили травмы. В отношении водителя легковушки возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".