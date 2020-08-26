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Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы 

Москва24 и ещё 2 2 часа назад
Два человека пострадали в ДТП в Москве
Фото: Москва24
На юго-востоке столицы произошла авария с участием двух автомобилей, в результате произошедшего два человека получили различные травмы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

"В районе 2-й улице Машиностроения произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей", — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники ДПС, устанавливаются причины произошедшего.
24 августа сообщалось о ДТП с участием автомобиля Mitsubishi и грузовика Ford в районе дома 37 по улице Клинской. Погиб пассажир легковой машины, еще двое — водитель и ребенок — получили травмы. В отношении водителя легковушки возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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ДТП , Mitsubishi , ГИБДД
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