Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель «Жигулей» насмерть сбил двух детей под Псковом 

Свободная пресса и ещё 2 1 час назад
Водитель «Жигулей» насмерть сбил двух детей под Псковом
Фото: РИА Новости
Водитель отечественной легковушки насмерть сбил двух детей в городе Великие Луки Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Авария произошла днем 26 июля на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной. По предварительным данным, водитель автомашины ВАЗ-2107 не справился с управлением и совершил наезд на женщину с двумя детьми 4 лет и 10 месяцев, следовавших по обочине дороги в попутном направлении.
Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео дня. В Москве мошенники продают талоны на регистрацию машин
Свободная пресса: последние новости
Страшная авария в Грузии: автобус сорвался с обрыва, 17 погибших Страшная авария в Грузии: автобус сорвался с обрыва, 17 погибших В Калмыкии разбился пассажирский автобус, есть жертвы В Калмыкии разбился пассажирский автобус, есть жертвы Адвокату Ефремова угрожают Адвокату Ефремова угрожают
ДТП , Автоновости , Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два человека пострадали в ДТП в Москве
Два человека пострадали в ДТП в Москве
«Глюк» приложения Tesla позволяет управлять чужими машинами
«Глюк» приложения Tesla позволяет управлять чужими машинами
«Проверено временем»: британцы оценили российский внедорожник
«Проверено временем»: британцы оценили российский внедорожник
Почему Москву оставили без троллейбусов?
Почему Москву оставили без троллейбусов?
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
02:30
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
ДТП
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
01:01
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
Автоновости
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение