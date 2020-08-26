Водитель «Жигулей» насмерть сбил двух детей под Псковом 

Водитель отечественной легковушки насмерть сбил двух детей в городе Великие Луки Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла днем 26 июля на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной. По предварительным данным, водитель автомашины ВАЗ-2107 не справился с управлением и совершил наезд на женщину с двумя детьми 4 лет и 10 месяцев, следовавших по обочине дороги в попутном направлении.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.