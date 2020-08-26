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Трамваи на севере Москвы задерживаются из-за ДТП 

ТАСС и ещё 8 3 часа назад
Трамваи на севере Москвы задерживаются из-за ДТП
Фото: РИА Новости
Три маршрута трамваев на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве задерживаются из-за дорожной аварии. Об этом сообщается в среду в официальном твиттер-аккаунте "Мосгортранса".

"Из-за ДТП в районе дома 8 на улице Зои и Александра Космодемьянских задерживается движение трамваев № 23, 27, 30. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны", — говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного департамента транспорта сообщается, что, по предварительной информации, водитель грузовика не уступил дорогу трамваю. В результате ДТП один пассажир трамвая обратился за медпомощью. Обстоятельства аварии выясняются.
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