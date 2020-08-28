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Грузовик с вахтовиками попал в ДТП на Камчатке 

Мир24 и ещё 6 1 час назад
Грузовик с вахтовиками попал в ДТП на Камчатке
Фото: Mir24.tv / Игорь Медведев
В Управлении ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю сообщили о дорожной аварии с грузовиком, перевозившим вахтовых работников. ДТП произошло по вине пьяного водителя, пишет ТАСС.
Авария произошла на трассе в Соболевском районе недалеко от Кшукского газоконденсатного месторождения. В машине находились 23 сотрудника газодобывающего предприятия. Сообщается, что скорость автомобиля была высокой, 58-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением.
Пострадали 11 человек. На место аварии был выслан вертолет центра медицинских катастроф.
На днях в Казахстане перевернулся автобус, перевозивший 34 пассажира, пострадали 19 человек. В воскресенье, 23 августа, 17 человек погибли при падении автобуса с обрыва недалеко от грузинской деревни Бисо.
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ДТП , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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