Грузовик с вахтовиками попал в ДТП на Камчатке 

Управлении ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю сообщили о дорожной аварии с грузовиком, перевозившим вахтовых работников. ДТП произошло по вине пьяного водителя, пишет ТАСС.

Авария произошла на трассе в Соболевском районе недалеко от Кшукского газоконденсатного месторождения. В машине находились 23 сотрудника газодобывающего предприятия. Сообщается, что скорость автомобиля была высокой, 58-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением.

Пострадали 11 человек. На место аварии был выслан вертолет центра медицинских катастроф.

На днях в Казахстане перевернулся автобус, перевозивший 34 пассажира, пострадали 19 человек. В воскресенье, 23 августа, 17 человек погибли при падении автобуса с обрыва недалеко от грузинской деревни Бисо.