В Сочи москвич обматерил полицейских и пнул машину ДПС

В Сочи сотрудники полиции задержали мужчину, который вел себя неадекватно, оскорблял сотрудников ГИБДД и пнул ногой патрульный автомобиль. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и попытался скрыться. Спустя несколько минут машина с нарушителем была задержана.

На требования сотрудников мужчина отказался предъявить документы и пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Водитель Mercedes-Benz оскорблял сотрудников ДПС матом и пнул патрульный автомобиль ногой. По информации УМВД по городу Сочи, в отношении мужчины составлены два протокола — за неповиновение сотрудникам полиции и за отказ от медицинского освидетельствования.