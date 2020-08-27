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В Сочи мужчина обматерил полицейских и пнул машину ДПС 

Южный автомобиль и ещё 1 4 часа назад
В Сочи москвич обматерил полицейских и пнул машину ДПС
Фото: Южный автомобиль
В Сочи сотрудники полиции задержали мужчину, который вел себя неадекватно, оскорблял сотрудников ГИБДД и пнул ногой патрульный автомобиль. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и попытался скрыться. Спустя несколько минут машина с нарушителем была задержана.
На требования сотрудников мужчина отказался предъявить документы и пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Водитель Mercedes-Benz оскорблял сотрудников ДПС матом и пнул патрульный автомобиль ногой. По информации УМВД по городу Сочи, в отношении мужчины составлены два протокола — за неповиновение сотрудникам полиции и за отказ от медицинского освидетельствования.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Mercedes-Benz , ГИБДД
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