Tesla устроила аварию, пока водитель смотрел фильм

В американском штате Северная Каролина произошла авария с участием Tesla Model S и полицейского автомобиля. Электрокар с включенной системой Autopilot не распознал автомобиль и врезался в него. Оказалось, что в момент столкновения водитель «Теслы» смотрел фильм.

Полицейский остановился на дороге, чтобы помочь другому сотруднику дорожного патруля, попавшему в ДТП. В это время «Тесла» на скорости въехала в полицейскую машину, которую ударом отбросило в стоявший рядом автомобиль.

От удара оба полицейских упали на землю, но почти не пострадали, в отличие от автомобилей: патрульная машина лишилась переднего бампера, фары и крыла. У второго полицейского автомобиля отлетело левое заднее колесо, а крыло и двери смялись от столкновения с другой машиной и деревьями.

Electrek

Позже водитель Tesla Model S признался, что включил кино на смартфоне и полностью доверил управление автопилоту электрокара. Кроме этого, в дорестайлинговой модели Model S был установлен Autopilot первого уровня, который ни разу не обновлялся и не смог распознать автомобили на темной дороге.

Виновнику аварии предъявили сразу несколько обвинений. Ему грозят штрафы за нарушения ПДД, а также за незаконное «размещение телевизора в салоне».

Это далеко не первое ДТП, причиной которого стало чрезмерное доверие владельца Tesla автопилоту. В конце июля в США электромобиль при помощи системы автопилота сумел увернуться от столкновения с полуприцепом, однако спустя мгновение его протаранил американский внедорожник.