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В Крыму перевернулся внедорожник с туристами 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
В Крыму перевернулся внедорожник с туристами
Фото: РИА Новости
Прогулочный внедорожник перевернулся на юго-востоке Крыма в районе мыса Меганом, госпитализированы два человека, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Инцидент произошел на восточном склоне мыса Меганом. Автомобиль осуществлял прогулочный выезд.

"По прибытии установлено, что водитель автомобиля УАЗ-469, осуществляя спуск вниз, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги и опрокидывание автомобиля. Транспортное средство несколько раз перевернувшись, ударилось о дерево, которое и остановило дальнейшее падение вниз с горы. Спасатели приняли меры пожарной безопасности, оказали психологическую помощь пострадавшим, после чего доставили их к автомобилю скорой помощи", — приводит пресс-служба министерства слова Шахова.

По его словам, двое пострадавших госпитализированы, остальным оказана помощь на месте — они получили ушибы, ссадины, порезы. Всего в автомобиле находилось семь человек, в том числе 10-летний ребенок.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал
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