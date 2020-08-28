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Пять человек пострадали в ДТП на юго-востоке Петербурга 

ТАСС 34 минуты назад
Пять человек пострадали в ДТП на юго-востоке Петербурга
Фото: РИА Новости
Пять человек, в числе которых мальчик семи лет, пострадали в аварии с двумя автомобилями в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пятницу в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"По предварительной информации 27.08.2020 около 22:40 в Невском районе города Санкт-Петербурга на Октябрьской набережной у дома 70 произошло столкновение двух транспортных средств — легковых автомобилей", — говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили пятеро человек, один из них — мальчик семи лет.
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